Gouden Pijl: "Wij hebben Reinders al voor de Tour een marktconform aanbod gedaan"

Hij reageert daarmee op een artikel dat eerder vandaag bij RTV Drenthe gepubliceerd werd. Op de vraag of Reinders op zondag 30 juli bij de Gouden Pijl van Emmen aan de start zou verschijnen antwoordde de renner: "Ik ben wel gebeld, maar er wordt door andere criteriums in het land veel meer geboden. Dat vind ik wel jammer en bijzonder want ik ben een échte Emmenaar. Maar vooralsnog is het zoals het is."