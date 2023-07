Gouden Pijl-preses Lubbers: naast Reinders ook Tour-winnaar naar Emmen halen

Afscheid jaar uitgesteld

Lubbers zou vorig jaar eigenlijk afzwaaien als voorzitter van de Gouden Pijl, maar besloot toch om er nog een elfde editie als preses aan vast te plakken. "Het was vorig jaar tijd om te vertrekken en het evenement fris bloed te gunnen, maar er waren wat wisselingen in het bestuur geweest en de mannen wilden me daardoor niet laten gaan", lacht ze.

En zo is ze ook dit jaar nog voorzitter van het wielercriterium, al wil ze benadrukken dat dit absoluut niet met tegenzin is. "Ik ga nog steeds met plezier naar de vergaderingen, maar als het criterium er straks op zit gaan we echt naar opvolgers kijken. Als ik oneindig blijf plakken, wordt het ook zo ongeloofwaardig", aldus Lubbers.

Grote wens

Ze heeft nog één wens als ze het voor het zeggen had: de winnaar van de gele trui in de Tour nog een keer naar Emmen halen. "Vorig jaar lukte dat niet bij Jonas Vingegaard; die wilde graag in Denemarken zijn bij zijn gezin. Dit staat nog wel nadrukkelijk op het wensenlijstje. Maar voordat we weten wie het dit jaar wordt, moeten we nog even geduld hebben. We proberen dit al een aantal jaren."