Kwant valt op EK buiten de top tien van de 500 meter

INLINESKATEN - Rémon Kwant uit Koekange heeft tijdens het EK inlineskaten in het Franse Valence d'Agen nog geen indruk kunnen maken. De Drentse sprinter strandde op de 500 meter in de kwartfinale.

In de vierkoppige heat eindigde Kwant op een derde plek en dat was onvoldoende om door te stoten naar de halve finale. In de eindrangschikking vond de Nederlands kampioen zichzelf terug op een elfde plek. Landgenoten en tweelingbroers Rick en Kay Schippers stonden daar nog boven op een achtste en negende positie. De Europese titel ging naar de Fransman Elton de Souza.