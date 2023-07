Inlineskater Rémon Kwant op EK uitgeschakeld in halve finale 1.000 meter

INLINESKATEN - Rémon Kwant uit Koekange is op het EK inlineskaten uitgeschakeld in de halve finales van de 1.000 meter. In het Franse Valence d'Agen eindigde hij uiteindelijk als laatste van de zestien halvefinalisten.

Kwant kwam 's ochtends nog wel door de kwartfinale heen. In zijn heat eindigde hij weliswaar als zesde, maar zijn tijd was snel genoeg om bij de snelste zestien te zitten. Hij komt later vandaag nog in actie op het teamonderdeel de aflossing.