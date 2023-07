FC Emmen verliest van Deinze en vindt bod op Mendes een lachertje

VOETBAL - FC Emmen-trainer Fred Grim gebruikte vanmiddag, na het met 2-0 verloren duel tegen KMSK Deinze, dezelfde woorden als afgelopen zaterdag na de test tegen VfL Osnabrück. "We speelden een wedstrijd met twee gezichten. Eigenlijk een prima eerste helft, waarin we het spel spelen wat ik graag wil zien én een tweede helft waarin we teveel aan kwaliteit inboeten door het vele wisselen."

Het mag duidelijk zijn: FC Emmen mist vooralsnog breedte en extra kwaliteit. Dat zal deels opgelost zijn als Lucas Bernadou, Rui Mendes, Ahmed El Messaoudi, Julius Dirksen en Lorenzo Burnet inzetbaar zijn, maar ook dat is niet voldoende. "In een seizoen krijg je te maken met blessures en schorsingen. Dat moet je kunnen opvangen", aldus Grim. "Er moeten zeker nog wel vier of vijf spelers, met toegevoegde waarde, bij. Dan heb ik het over een stukje stootkracht en meedogenloosheid in de afronding bijvoorbeeld."

Veel de bal

Die afronding liet tegen Deinze te wensen over. De Drentse ploeg had weliswaar veel balbezit en voerde het plan van Grim (met hoog druk zetten en snel de bal veroveren) goed uit, maar een goal bleef uit ondanks prima kansen voor Chardi Landu, Jari Vlak en Ben Scholte. Scholte stond vanmiddag, in tegenstelling tot de voorgaande oefenduels, niet in de spits maar daaronder.

Nieuwste aanwinst Piotr Parzyszek was tegen Deinze de targetman. "In hem heb ik veel fiducie, al heeft hij nog maar een paar trainingen meegedaan en moet hij vooral wedstrijdritme krijgen en sterker worden. Tel erbij op dat we in de eerste helft speelden met twee jongens die vorig seizoen nauwelijks in actie zijn geweest (Maikel Kieftenbeld en Jeff Hardeveld) en het mag duidelijk zijn dat ik over de eerste 45 minuten dik tevreden ben."

Over de enige tegentreffer in het eerste bedrijf was Grim wat minder te spreken. "Dat zijn persoonlijke fouten en daar valt bijna niet op te trainen. Net als tegen Osnabrück strafte de tegenstander het keihard af."

Patrick Brouwer

Bij FC Emmen mocht rechteraanvaller Patrick Brouwer van Sparta Rotterdam zich vanmiddag laten zien. De 22-jarige Leidenaar staat op de nominatie om door de eredivisionist te worden verhuurd. Grim ziet hem graag komen. "Ik ken hem en heb ook collega's geraadpleegd die met hem gewerkt hebben. Hij heeft een goede trap, waarmee hij én voorzetten kan geven en kan afdrukken. Ik vind dat we hem goed kunnen gebruiken en dat we snel zaken moeten doen."

Rui Mendes

Snel zaken hoopte FC Groningen ook te doen als het gaat om Rui Mendes. De 'Trots van het Noorden' liet aan het Dagblad van het Noorden al weten een bod te hebben gedaan op de rappe aanvaller van FC Emmen. Dat bod bleek bij lange na niet in de buurt te liggen van de vraagprijs, waarna ook de zaakwaarnemer van de Portugees zijn zegje deed in de media (bij RTV Noord).