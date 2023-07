Handbalzusjes Lisanne en Isabeau Kremer verruilen E&O voor SEW

Lisanne Kremer was tweede keepster bij E&O en zou komend seizoen een extra concurrente krijgen met Claudia ter Wal, die onlangs overkwam van eredivisionist Kwiek uit Raalte. Lisanne, die ook in Noord-Holland gaat wonen, hoopt bij eredivisionist SEW uit te kunnen groeien tot eerste keuze.

'Mooie toekomst voor de boeg'

Isabeau kan gezien worden als een creatieve speelster in de middenopbouw. Ze kwam met de A-junioren van E&O uit in de landelijke jeugddivisie en debuteerde al in de hoofdmacht van de Emmenaren in de eerste divisie. Isabeau maakt haar school in Emmen af en zal op donderdagmiddagen naar Nibbixwoud reizen.