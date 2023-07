Ronald Lubbers stopt definitief als voorzitter FC Emmen

VOETBAL - Ronald Lubbers, die sinds medio maart vanwege gezondheidsredenen was gestopt als bestuursvoorzitter van FC Emmen, vertrekt bij de club.

FC Emmen meldt in een statement dat Lubbers definitief een einde maakt aan zijn bestuurstaken. Begin deze week heeft hij zijn collega's in het bestuur hiervan op de hoogte gebracht.

"Ronald heeft aangegeven dat hij na elf jaar meer tijd en ruimte wil om zich te kunnen richten op andere zaken. Hij wil de komende tijd meer aandacht geven aan zijn ondernemerschap en hoopt de tijd te vinden om een aantal nieuwe initiatieven op te kunnen pakken", zo schrijft FC Emmen op de website over de scheidend voorzitter, die sinds 2012 onafgebroken aan de club was verbonden.

FC Emmen-hart

Lubbers zegt een 'goed functionerend bestuur' achter te laten. "Er zijn nieuwe bestuurders aangesteld op belangrijke posities en ik heb er alle vertrouwen in dat zij onze club weer een fase verder brengen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het combineren van de bestuurlijke rol bij FC Emmen met andere taken voor mij niet werkt, dat dwingt dan tot een keuze." Zijn taken worden, na het plotselinge afscheid van technisch manager Mike Willems, voorlopig overgenomen door algemeen directeur Rinse Bleeker en bestuurslid Herman Harms.