Eefting en Van der Duin naar WK baanwielrennen

Bij de vrouwen rijdt Maike van der Duin uit Assen de meeste onderdelen. De scratch, afvalkoers, omnium en de koppelkoers samen met Marit Raaijmakers. Al is de aanloop niet ideaal. ''Helaas is Maike recent gevallen en heeft ze ook een COVID-infectie opgelopen, waardoor ze helaas de Tour moet missen en we haar aanloop en herstel nog niet kunnen inschatten," aldus de coaches.

Maar medaillekansen zijn er zeker. Kordi en Stöpler: "Als ze helemaal fit en getraind is, zouden we inzetten op een top-5 voor het omnium, waarbij een medaille geweldig zou zijn. Haar zilveren plak van vorig jaar herhalen zal nog niet zo makkelijk zijn, want ik houd rekening met een veel sterker bezet omnium ten opzichte van het WK in Parijs, maar ook dan de Spelen in Tokio. Op de scratch is een medaille de doelstelling en als alles perfect valt, kan ze voor de winst meedoen."