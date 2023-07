FC Emmen wint kort oefenduel tegen PEC Zwolle: twee goals Parzyszek

De wedstrijd werd afgewerkt over twee keer dertig minuten, omdat bij PEC Zwolle een handvol spelers was geveld door de griep. Ondder meer nieuweling Younes Namli, Bart van Hintum, Dean Huiberts, Jasper Schendelaar en Ferdy Druijf waren niet inzetbaar bij de ploeg van trainer Johnny Jansen. In overleg met Emmen werd besloten het (besloten) duel in te korten.

Van den Bergh

In de negende minuut was Davy van den Bergh het eindstation van een mooie PEC-aanval. Het was de enige treffer in het eerste bedrijf waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. Jari Vlak was het dichtst bij de gelijkmaker, maar de inzet van de captain ging net naast.