FC Emmen huurt Patrick Brouwer van Sparta

Brouwer speelde in de jeugd voor Alphense Boys. Op zijn 16e ging hij naar de jeugdopleiding van Sparta, waar hij vorig jaar zijn eerste profcontract tekende voor de duur van twee seizoenen met een optie op nog een jaar. In het zeer sterke seizoen van Sparta maakte hij zijn debuut in de eredivisie. Op 11 september 2022 mocht hij invallen tegen Feyenoord. Verder speelde Brouwer zijn duels in Jong Sparta, dat uitkomt in de Tweede Divisie.