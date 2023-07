Fred Grim dacht niet aan stoppen: 'Ik ben professional en ook Mike had dat niet gewild'

VOETBAL - 'De wereld op z'n kop.' Zo omschreef FC Emmen-trainer Fred Grim de roerige vrijdag tijdens het trainingskamp in Delden waar eerst bekend werd dat technisch manager Mike Willems werd ontslagen en later doorsijpelde dat Ronald Lubbers zijn bestuurstaken per direct neerlegt.

"Wat ik ervan vind? Op dit moment vind ik er niets van", aldus Grim. "Ja, het is vooral vervelend. Ik heb het heel druk met mijn team en de staf. Dan is dit natuurlijk wel het laatste wat je erbij wilt hebben. Maar ik loop al langer mee in het voetbal en ben ook professional. Uiteindelijk moet ik dat doen waarvoor ik in dienst ben. Ik kan er ook niets aan doen."

'Schouders eronder'

"Ik had kunnen zeggen dat ik me hier niet aan had gecommitteerd, maar zo zit ik niet in elkaar. Bovendien had Mike dat ook zeer zeker niet gewild. Ik zet volle bak mijn schouders eronder. Er is werk genoeg en die uitdaging ga ik ook echt wel aan."

