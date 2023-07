Oranje onder aanvoering van Spitse naar eerste overwinning

VOETBAL - Onder aanvoering van Sherida Spitse hebben de Oranjeleeuwinnen de eerste wedstrijd op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië gewonnen. Tegen Portugal scoorde Stephanie van der Gragt het enige doelpunt, op aangeven van de in Emmen wonende Spitse.

De goal viel in de dertiende minuut. Een inzet van Lineth Beerensteyn ging via het been van de Portugese Carole Costa nog over. De hoekschop die daarop volgde werd genomen door Spitse. Van der Gragt kopte die bal binnen, al stond Jill Roord daarbij wel buitenspel.

Scheidsrechter Katerina Monzoel keurde de 1-0 daarom af, maar na het zien van de beelden bleek dat Roord wel buitenspel stond, maar de Portugese keepster niet hinderde.

"Lekkere start"

Aanvoerder Sherida Spitse noemde de overwinning "een lekkere start", al was het een kleine overwinning. "Portugal heeft geen grote kansen gecreëerd en was vooral lange ballen aan het spelen. Wij hadden controle", zei ze kort na de wedstrijd bij de NOS.

"We hebben de nul gehouden en er zelf één gemaakt en dat is voldoende voor 3 punten", stelde Spitse nuchter vast. "Het is een extraatje dat ik nog belangrijk ben met mijn trap, maar ook heel blij dat Stefanie nog scoort."

Eerste wedstrijd belangrijk

De openingswedstrijd in Dunedin was direct een belangrijke, zei bondscoach Andries Jonker vooraf. Als de Verenigde Staten de sterkste blijken te zijn in groep E, is het belangrijk om plek twee in de poule veilig te stellen.