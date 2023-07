Piotr Parzyszek: 'Liever promoveren dan topschutter worden'

In De Stentor en De Gelderlander werd het persoonlijke verhaal eerder al mooi omschreven. In het interview dat RTV Drenthe Sport met hem had tijdens het trainingskamp in Delden afgelopen vrijdag werd er voornamelijk over voetbal gesproken en zijn keuze voor FC Emmen, maar werd ook duidelijk dat voor Parzyszek niets belangrijker is dan zijn familie en gezin.

'Van Madrid naar Emmen is nogal een verschil'

'Kijk naar Almere City FC... promoveren mag ook via de play-offs'

Of promotie er in zit met FC Emmen is natuurlijk de grote vraag die leeft bij de supporters, zeker nu de clubleiding heeft aangegeven dat promotie - in het eerste seizoen na de degradatie - geen absolute must is. "Ik denk dat we een sterk team hebben, ondanks dat we nu mede door blessures verre van compleet zijn. Bovendien zullen er zeker nog spelers bij komen. En promoveren hoeft niet via een kampioenschap hè... FC Groningen is misschien wel de favoriet en dat is ook prima, maar daarachter zitten echt veel sterke teams waaronder ook Willem II en NAC. De Keuken Kampioen Divisie is in jaren niet zo sterk geweest. Maar kijk naar Almere City FC, het mag ook via de play-offs hè!"