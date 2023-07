Elmar Reinders finisht z'n eerste Tour de France

WIELRENNEN - Elmar Reinders deed op de Champs-Élysées waar hij vorig jaar alleen nog van kon dromen: finishen in de Tour de France. De Assenaar droeg de afgelopen drie weken bij aan de sprintvoorbereiding van de kattenrappe Dylan Groenewegen en nam z'n kopman mee op sleeptouw over de bergketens in de Alpen en Pyreneeën.

Tot etappezeges van Team Jayco AlUla leidde dit niet. Spurtbom Groenwegen, al vijf keer trefzeker in La Grande Boucle, botste meermaals op Jasper Philipsen en legde het in de slotrit af tegen een andere Belg: Jordi Meeus, die verrassend als eerste zijn wiel over de meet drukte.

Reuzenstap van Reinders

Reinders, die zich verder bekommerde om klassementsrijder Simon Yates en hem in de vlakkere ritten uit de wind hield, bolde op een 58ste plek over de meet en sloot zijn allereerste Tour de France af met een 141ste plaats in het algemeen klassement, op meer dan vijf uur van geletruidrager Jonas Vingegaard. En dat terwijl de 31-jarige Drent een jaar geleden nog uitkwam voor het Riwal Cycling Team, een continentaal team dat twee niveaus lager in de wielerpiramide staat.

Ondanks het uitblijven van een ritzege voor Jayco AlUla nestelde Groenwegen zich deze Tour drie keer bij de beste vijf in de etappe-uitslag. En klassementskopman Yates klom met de besten mee naar boven, hield een podiumplek lang in het vizier, wat na 21 ritten resulteerde in een vierde plek in het eindklassement.

Lindeman