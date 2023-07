Maikel Kieftenbeld is weer voetballer: 'Ik geniet enorm'

'De degradatie is nog steeds wel een wond hoor'

Het was het begin van een uiteindelijk net-niet-seizoen, waarin Emmen degradeerde en Kieftenbeld het hele seizoen revalideerde. "Het was voor veel Emmenaren, maar zeker voor mij een seizoen om snel te vergeten. Toch heb ik er veel van geleerd en dan vooral hoe graag ik wil voetballen. Dat ik dat sinds twee weken weer kan doen is heerlijk. Het denken aan de knie en de reactie na een belasting is veranderd in het denken over een spelsituatie en het balen van een waardeloze pass."

"Die degradatie is nog steeds wel een wond hoor", erkent Kieftenbeld. En dat is ook logisch, want het is nog maar kort geleden en eigenlijk gingen we meteen na die verloren finales op vakantie. Afgelopen week aan tafel begon er ook iemand over Almere City FC. Toen heb ik gezegd 'kappen hoor, de knop moet om' en zo denk ik er echt over. We moeten naar de toekomst kijken."

'De doelstelling van de club is in mijn ogen heel realistisch'

"Het blijkt maar weer eens dat je niet heel veel kunt voorspellen en plannen in het voetbal. Toen ik bij FC Emmen kwam wilde de club groeien naar een stabiele eredivisionist en nu hangt de vlag er anders bij. De clubleiding is in mijn ogen heel realistisch. Promotie is het doel, maar niet ten koste van alles in het komende seizoen. Natuurlijk denken wij als spelers daar anders over. Wij willen winnen, iedere week weer."

'Ik moet koesteren hoe goed het nu gaat'

Tot nu toe is het voor Kieftenbeld één helft volle bak en dan is de pijp leeg. "Natuurlijk wil ik meer, maar ik word perfect begeleid in Emmen en we monitoren het heel goed. Het doel is natuurlijk om over drie weken, bij de start van de competitie, op 90 minuten te zitten. Of we dat gaan halen weet ik niet, maar ik ga in ieder geval niet balen als ik maximaal 75 minuten voluit kan. Dat moment gaat echt wel komen, daar ben ik niet bang voor. Ik moet gewoon koesteren dat het nu heel goed gaat en daar ben ik eigenlijk heel trots op."