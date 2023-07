Bollenkoning en Tour-smaakmaker Giulio Ciccone start in Gouden Pijl Emmen

WIELRENNEN - De organisatie van de Gouden Pijl in Emmen heeft Giulio Ciccone, de bergkoning van de afgelopen Tour de France, vastgelegd. De Italiaanse rasklimmer van Lidl-Trek veroverde dankzij tomeloos aanvalswerk het felbegeerde bolletjestricot en groeide zodoende uit tot een van de smaakmakers in de Ronde van Frankrijk.

Tot in de laatste bergetappe was de drievoudig ritwinnaar van de Giro d'Italia bezig met bergpunten verzamelen om zijn leiderstrui in het klimklassement veilig te stellen. Pas nadat Ciccone de volle buit pakte bovenop Col de la Schlucht - een van de Vogezen-klimmen in de voorlaatste Tourrit - wist hij dat de rood-witte trui hem niet meer kon ontgaan.

Concurrentie

Al voor de Tourstart maakte de klimmer er geen geheim van de bollentrui als belangrijk doel te zien. Ondanks stevige concurrentie van Neilson Powless, Felix Gall en zelfs Tourwinnaar Jonas Vingegaard had Ciccone voldoende power in de benen om op talloze Tourcols als een van de eersten naar boven te sprinten. En dat terwijl het eigenlijk de bedoeling was om in mei de Giro d'Italia te rijden, die in zijn geboorteregio Abbruzen van start ging. Een coronabesmetting zette daar een streep door, waarna de focus verlegd werd naar de Franse wielerronde.