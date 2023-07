Hardrijder Hummel opgeroepen voor WK in Glasgow: 'Ik leg de lat hoog'

Niet alleen toppers als Annemiek van Vleuten, Tadej Pogacar en Wout van Aert laten zich begin augustus op het WK wielrennen zien, maar ook de 32-jarige Sander Hummel gaat naar Schotland. De wielrenner uit Erica doet in Glasgow mee aan de wegwedstrijd voor verstandelijk beperkten.

Toen Hummel werd opgebeld door de bondscoach moest hij wel even vragen waar Schotland precies ligt. "Bij Engeland, dus. Het wereldkampioenschap. Natuurlijk doe ik mee, zei ik tegen hem. Maar al te graag!"

Baas van Abu Dhabi

Het WK wordt niet het internationale debuut van Hummel. In 2019 deed hij al mee aan de Special Olympics in Abu Dhabi. "Daar heb ik de eerste plek op de tijdrit gepakt. Vijf kilometer. De baas van Abu Dhabi reikte de medailles uit. Heel bijzonder allemaal."

Oud-wielrenner Gert Jacobs spoorde Hummel, die al de steun van enkele sponsoren heeft, aan te blijven fietsen. "Ik kan net als Gert heel hard op de pedalen trappen. 'Stoempen', zeggen we dan. Ik hoop tijdens het WK dan ook op een sprintje", legt de WK-ganger uit.

Hummel houdt niet van klimmen. "Het gewicht zit niet mee. Dan zijn klimmetjes zwaar." Hummel kent het parcours in Glasgow nog niet. "Ik laat me verrassen. Ik heb één dag om de route te bekijken en de volgende dag moeten we al volle bak", klinkt het zelfverzekerd. "Ik ga voor de eerste plek. Ik leg de lat hoog. Voor minder ga ik niet heen. Het wordt gewoon volle bak rijden."