Elmar Reinders beleeft Tourdroom: 'Als ze me vragen, ben ik er volgend jaar weer bij'

Overleven in de bergen

Terwijl de tv-kijker druk was met demarrages tellen van smaakmakers Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, speelde zich in de achtergrond van de wedstrijd nog een duel af. Het opboksen tegen de tijdslimiet. Reinders nam Groenewegen op sleeptouw in de grupetto die elke bergrit werd gevormd door de minder goede klimmers. "Vaak maakten we in de afdalingen wel wat tijd goed, maar niet zoveel als je bergop verliest."

"In de bergritten is het overleven", verpakt Reinders het kort maar krachtig. "Iedereen is bezig met op tijd binnenkomen. En je moet daarvoor echt doorrijden."

Gouden Pijl en Tour 2024?

Met zijn 31 jaar is hij een ervaren prof, maar de Tour rijden is uniek, net als de na-Tourcriteriums die hengelen naar zijn diensten. Vanavond reed Reinders dus in Boxmeer, ook organisaties van Surhuisterveen en Steenwijk hadden 'm op de korrel en legden de Drent vast. De Gouden Pijl in Emmen rijdt hij vooralsnog niet. "Het is nog geen zondag, dus het kan nog. Maar voorlopig zijn we er niet uit."

Mochten beide partijen elkaar niet vinden, dan prijkt er nog wat anders op het wensenlijstje, waardoor Reinders toch nog in Drenthe zou zijn te bewonderen. De wegrace van het EK Wielrennen voert op 24 september over de Col du VAM in Wijster en start notabene in 'zijn' Assen.