Michaël Heylen: 'Nieuwe coach, nieuwe kansen én Emmen is mooier dan veel mensen denken'

'Ik ben niet iemand die met de vinger naar een ander gaat wijzen'

Heyen keerde vorig seizoen, na twee jaar Sparta (na het coronaseizoen verruilde hij Emmen voor Rotterdam), terug bij de Drentse club en ondanks een prima voorbereiding belandde hij op de bank. "Ik wist dat het moeilijk zou worden, met Jeroen Veldmate als eerste aanvoerder en Miguel Araujo als tweede captain voor me, maar dat ik zo weinig zou spelen stelde me wel teleur. Ik ben niet iemand die dan met de vinger naar een ander gaat wijzen, maar naar mezelf. Ik heb het gewoon niet goed genoeg gedaan. Op de spaarzame momenten dat ik de kans kreeg maakte ik foutjes, waardoor ik snel weer op de bank belandde."

'We lieten het vorig seizoen soms maar wat begaan'

Desondanks toonde Heylen zich zeer betrokken, bankzitter of niet. Bij goals rende hij als eerste de dug-out uit en bij discutabele beslissingen van de arbiter stond hij razendsnel bij de vierde official. "Ik vind dat heel normaal. Dat doe je als je een hecht team bent. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat je een scheidsrechter soms op andere gedachten kunt brengen als je je laat horen, mits het natuurlijk op een deftige manier gebeurt. Dat heb ik vorig seizoen op sommige momenten wel gemist, dan lieten we het voor mijn gevoel maar begaan. Wat dat betreft ben ik blij dat Maikel Kieftenbeld weer terug is. Hij is een speler die daar, net als ik, wel mee bezig is."

Aanvoerder

De oud-jeugdinternational van België, die een groot deel van de jeugdopleiding van Anderlecht doorliep, kijkt uit naar het nieuwe seizoen. "Ik heb het idee dat we een aardig elftal hebben, met een paar eredivisiewaardige spelers die we ook echt nodig zullen zijn. Toch hoop ik dat we ons nog wat kunnen gaan versterken. Concurrentie is goed en noodzakelijk om een rol van betekenis te kunnen spelen."

In de voorbereiding speelt Heylen zijn duels centraal achterin en is hij met enige regelmaat aanvoerder. "Kijk je daarvan op? Wij Belgen zijn misschien wel bescheiden, maar ik ben iemand die eigenlijk al zijn hele carrière heeft gecoacht. Voordeel is natuurlijk ook dat ik me in verschillende talen verstaanbaar kan maken."