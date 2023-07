Fris kleurtje voor Hurry-Up: 'Nieuwe trainer betekent nieuwe kansen'

Afsluitende piepjestest

De eerste training van het seizoen vond in Emmer-Compascuum plaats, omdat de vloer in de sporthal in Zwartemeer wordt geschuurd. Tijdens de pittige conditietraining werkten ook spelers van samenwerkingspartner E&O zich in het zweet. Linkerhoekspeler Michael Wennink liet tijdens de afsluitende piepjestest zien het beste uithoudingsvermogen te hebben.