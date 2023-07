FC Emmen nog lang niet op gewenst niveau: Heracles in oefenduel te sterk

VOETBAL - Nog twee en een halve week en dan begint de competitie. Tot die tijd zal FC Emmen-trainer en technisch manager (sinds vandaag) Fred Grim het heel druk gaan krijgen, zo bleek vanavond in het oefenduel tegen Heracles. Ondanks de magere eindstand (1-0) bleek het keurkorps van Grim te mager om echt een vuist te maken.

Natuurlijk miste Emmen, net als afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle, zes spelers (Ahmed El Messaoudi, Lucas Bernadou, Rui Mendes, Julius Dirksen, Chardi Landu en Lorenzo Burnet), maar de grote vraag is of dat zestal wel op tijd fit zal zijn voor de uitwedstrijd op vrijdag 11 augustus tegen Cambuur.

Niet het favoriete spelletje

Grim startte vanavond met zijn best (beschikbare) veldspelers, maar die konden - in tegenstelling tot het duel van zaterdag tegen PEC Zwolle - niet het favoriete spelletje van de trainer (hoog druk zetten) op de mat leggen. Daarvoor speelde de thuisclub te comfortabel en was Emmen aan de bal bij tijd en wijle zeer slordig.