Gouden Pijl strikt Elmar Reinders: 'Hij mag niet ontbreken'

WIELRENNEN - Elmar Reinders verschijnt zondag in zijn thuisstad aan de start van de Gouden Pijl. De geboren Emmenaar reed de afgelopen drie weken in dienst van Team Jayco AlUla de Tour de France.

De 31-jarige Reinders is lid van de plaatselijke WSV Emmen en reed als jonge renner mee in het voorprogramma van de Gouden Pijl. "Ik stond zelf ooit als kind te kijken naar de profs in deze wedstrijd en nu kan ik zelf deel uitmaken van dit startveld. Ik hoop dat ook nu wielerdromen beginnen in het centrum van Emmen en dat ik daar een bijdrage aan kan leveren", zegt Reinders op de website van het profcriterium.

Onderhandelingen

De komst van de thuisrijder naar de Gouden Pijl had wat voeten in de aarde. "Onderhandelingen horen erbij, waarbij we met het beschikbare budget zo veel mogelijk sterke renners van binnen en buiten de regio vast hopen te leggen", aldus koersdirecteur Thijs Rondhuis. "We zijn trots dat we Elmar aan ons deelnemersveld mogen toevoegen, hij mag als oud-inwoner van de stad niet ontbreken."