Oranje Leeuwinnen spelen gelijk tegen regerend wereldkampioen Amerika

VOETBAL - In een herhaling van de WK-finale van 2019 heeft het Nederlandse Elftal met 1-1 gelijkgespeeld tegen viervoudig wereldkampioen de Verenigde Staten. Sherida Spitse uit Emmen stond de hele wedstrijd in het veld voor Oranje.

Oranje gaf in de openingsfase veel ruimte weg aan de eveneens aanvallend spelende Amerikaanse ploeg. Dat leidde tot verschillende mogelijkheden, maar onder meer bij een poging van Savannah Demelo liep het goed af voor de Europees kampioen van 2017. In 2019 werd de WK-finale verloren van de VS, terwijl de Amerikanen ook op de Olympische Spelen van twee jaar geleden te sterk waren voor Oranje.

De ploeg van bondscoach Andries Jonker kwam in de 17e minuut op voorsprong via Jill Roord. De vleugelverdedigster kreeg een afgeslagen voorzet voor de voeten en schoot laag raak in de verre hoek. Voor het eerst sinds 2011 stond Amerika op achterstand in een WK-wedstrijd.