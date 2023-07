FC Emmen maakt sterke indruk in Rolde: 1-1 tegen FC Groningen

Al na zeven minuten kwam FC Emmen op voorsprong. Een vrije bal van de ene nieuweling (Patrick Brouwer) werd uitstekend binnen gekopt door een andere aanwinst (Piotr Parzyszek). De man van de dertig goals, Kevin van Veen, had FC Groningen na twintig minuten op gelijke hoogte kunnen brengen, maar de inzet van de nieuwe aanvalsleider van de 'Trots van het Noorden' ging naast. Emmen, dat een volwassen indruk maakte op de prachtige mat in Rolde, incasseerde vlak voor rust toch de gelijkmaker. De jonge George Younan werd te gemakkelijk van de bal gezet en uit de tegenaanval scoorde Ragnar Oratmangoen.

Waar FC Groningen voor rust makkelijker voetbalde, waren de rollen na rust omgedraaid. De Drentse club kreeg bovendien de beste en meeste kansen op een tweede treffer. Parzyszek, Younan en Brouwer waren dichtbij de 1-2, maar de eerste twee stuitten op Michael Verrips, terwijl Brouwer zijn schot voorlangs zag gaan. Groningen werd twee keer dreigend in het tweede bedrijf. Beide keren was het Van Veen die gevaarlijk opdook voor Jan Hoekstra, maar de Drentse doelman (die onlangs de overstap maakte van FC Groningen) redde twee keer uitstekend. In de absolute slotfase was Groningen nog dichtbij de (onverdiende) 2-1, maar de poging van Fofin Turay ging naast.