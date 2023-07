Beachvolleybalster Stam bereikt halve finale in Canada

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam uit Klijndijk en haar beachvolleybalpartner Raïsa Schoon staan vandaag in de halve finale bij het Elite-16-toernooi uit de Pro Tour in het Canadese Montreal.

Gisteravond versloeg het duo in de kwartfinale het Poolse tweetal Jagoda Gruszczynska en Aleksandra Wachowicz. Het werd 21-9 en 28-26.

Stam en Schoon wonnen de eerste set moeiteloos, maar kregen in de tweede set veel meer weerstand. Het Poolse duo pakte halverwege die set een voorsprong. Uiteindelijk volgde een spannende ontknoping. De Drentse Stam werkte samen met Schoon twee setpunten weg. Uiteindelijk hadden zij zelf vijf matchpoints nodig om de overwinning binnen te slepen.

Vandaag treffen Stam en Schoon in hun halve finale het Amerikaanse tweetal Scoles en Flint. Mochten ze deze wedstrijd winnen dan staan ze morgen in de finale in Montreal.