Ploegleider Van der Breggen gidst Demi Vollering naar eerste Tourzege SD Worx

De tweevoudig wereldkampioen op de weg is in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen actief als ploegleider. In die rol gidste ze Demi Vollering naar de eindwinst. De Zuid-Hollandse kopvrouw kraakte gisteren haar grootste concurrent en landgenoot Annemiek van Vleuten op de Col du Tourmalet. De afsluitende tijdrit begon ze met een marge van 2 minuten en 50 seconden op Van Vleuten, die bezig is aan haar afscheidsjaar in het profpeloton.