Bolletjestrui Giulio Ciccone zegeviert in 44e Gouden Pijl

Mollema

Dankzij afstoppingswerk van Lidl-Trek-ploegmaat Bauke Mollema kon de klimmer uit handen blijven van de achtervolgers, die wel samenwerkten, maar desondanks moesten toezien hoe de smaakmaker van afgelopen Ronde van Frankrijk, die een week geleden nog op het eindpodium in Parijs stond, zijn wiel als eerst over de streep drukte.

Sprintvezels bij Ciccone

Ciccone bewijst in de na-Tourcriteriums dat hij naast z'n erkende klimmerskwaliteiten ook over snelle benen beschikt. Dinsdag verschalkte de drievoudig etappewinnaar in de Giro d'Italia, waar hij ook al eens bergkoning werd, Wout Poels en Carlos Rodriguez, beiden goed voor een ritzege in de meest recente Tour de France.