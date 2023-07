Jeugdtour Assen terug van weggeweest: 'Renners hebben dit gemist'

Muur van Emmen

Met die vastberadenheid werd de 56ste editie op poten gezet, al ging ook dat niet zonder slag of stoot. Door een procedurefoutje kwamen de benodigde vergunningen niet op tijd rond. De jeugdronde zag zich genoodzaakt uit te wijken. Zo zijn naast de vertrouwde parcoursen in Assen ook uitstapjes in het rittenschema opgenomen. Morgen wordt koers gezet naar Emmen, waar twee dagen later zelfs de Muur van Emmen op het programma staat.

Net als donderdag is de openingsrit van vandaag een race tegen de klok. In de Asser wijk Vredeveld maken de talenten kennis met het Drentse asfalt en worden de eerste verschillen gemaakt. Ook op de wielerbaan in de provinciehoofdstad worden dit jaar de nodige rondjes gereden in de zogeheten puntenkoers. Eind deze week wordt duidelijk wie zich in de gele, groene, roze en witte trui mag hijsen.

Col du VAM ontbreekt

De VAM-Berg, met bijna 50 meter ook wel het Dak van Drenthe genoemd, is niet in het routeboek opgenomen. De geasfalteerde vuilnisbelt krijgt de laatste puntjes op de i in aanloop naar het EK wielrennen in september.

Het bestuur van de Jeugdtour was hier wel van op de hoogte en hoopt met de Muur van Emmen voldoende alternatieve hoogtemeters te hebben gevonden.

Weergoden

De sterkste Jeugdtourrenner zal naast goede benen, overweg moeten kunnen met de weersomstandigheden. Regenbuien en straffe windstoten trekken, zoals we deze zomer gewend zijn, regelmatig over het Drentse land. Voor kanshebbers uit het zonovergoten Zuid-Europa een extra factor om rekening mee te houden.

Kerstholt: "Echte wielrenners rijden in goed én slecht weer. Daar word je coureur van. Maar toen ik vanochtend uit bed stapte, dacht ik ook: my god, wat is dit? Maar we hebben vaker slecht weer gehad met de Jeugdtour. We gaan er gewoon voor en zijn allemaal positief."