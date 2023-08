Katja Stam start EK beachvolleybal met zege

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam uit Klijndijk heeft met haar dubbelpartner Raïsa Schoon de eerste wedstrijd op het EK beachvolleybal gewonnen. In Wenen won het duo in twee sets van de Oostenrijkers Freibeger en Holzer: 21-19 en 22-20.

Stam en Schoon wonnen vorig jaar brons op de Europese Kampioenschappen en zijn dit jaar als tweede geplaatst. Later vandaag komt het Nederlandse koppel nogmaals in actie, dan tegen het Duitse team van Ludwig en Lippman. Ook zij wonnen hun eerste wedstrijd in de poulefase.