Energieke Stam en kalme Schoon praten met psycholoog: 'Mindset is belangrijk'

"Daardoor wil ik soms graag veel energie van haar, terwijl zij dan denkt: doe even kalm. Dus dat is iets waar we het dan over hebben. Hoe krijg ik energie van Raïsa en hoe word ik niet te wild, zodat Raïsa haar rust kan bewaren." Alles voor die ultieme droom: de Olympische Spelen van Parijs over een jaar.

Ze bestormden in korte tijd de wereldtop. Het duo Stam en Schoon stond in hun nog jonge carrière - ze spelen nu drie jaar samen - al op de Spelen in Tokio en voerde vorig jaar zelfs al even de wereldranglijst aan.

Stijgende lijn vlakt af

Met de zege op het Elite 16-toernooi in Doha in januari leek de stijgende lijn zich te blijven voortzetten, maar daarna stonden ze niet meer op het podium en waren de kwartfinales vaak het eindstation.

"We zijn natuurlijk echt supergoed begonnen, maar dat was onze doelstelling eigenlijk nog helemaal niet. Het was echt boven verwachting goed", vertelt Schoon. "Je merkt dat het niveau gewoon heel erg hoog is. Dat als je maar een klein procentje laat liggen, de tegenstander er met de winst vandoor gaat."

Daardoor zijn de resultaten van de afgelopen maanden "niet helemaal naar onze doelstellingen", legt Schoon uit. "Want we willen eigenlijk standaard de halve finales halen."

'Het zicht heel dicht bij elkaar'