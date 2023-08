FC Emmen verliest generale repetitie van TOP Oss

VOETBAL - FC Emmen verloor vanmiddag de laatste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Tegen TOP Oss werd op het veld van WWNA, in het Gelderse Wenum-Wiesel, met 3-2 verloren. Voor de Drentse ploeg scoorden Mike te Wierik en Piotr Parzyszek. Het duel duurde 120 minuten.

FC Emmen was in het besloten duel vrijwel continu de bovenliggende partij, maar dwong in de eerste 45 minuten te weinig kansen af en gaf in het tweede van drie bedrijven de goals te eenvoudig weg. Tot twee keer toe maakte Emmen nog wel de aansluitingstreffer, maar voor een positief resultaat was het onvoldoende.

Twee kansen

In de openingsfase was Jari Vlak dichtbij de 1-0, maar de inzet van de nieuwe FC Emmen-captain ging net naast de goal van Mike Havekotte. In het restant van de eerste helft hadden de Emmenaren wel veel de bal, maar bleven grote kansen uit. Patrick Brouwer was met een volley nog gevaarlijk en Mike te Wierik stuitte op de doelman.

Treffers cadeau

In de tweede helft kwamen de Ossenaren al vroeg op een 0-2 voorsprong. Eerst wipte Arthur Allemeersch een diepe bal over de jarige Jan Hoekstra heen, waarna spits Kanstantinos Doumtsios een vrije trap wel heel gemakkelijk kon binnenkoppen. Te Wierik (met zijn eerste goal in het shirt van de Drentse club) bracht met een hard schot vanaf rechts, na een pass van de ingevallen Lucas Bernadou, de spanning terug in de wedstrijd (1-2).