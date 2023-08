Fred Grim predikt geduld op transfermarkt: 'Eerst moeten de grote clubs klaar zijn'

Messaoudi en Bernadou

De oefenmeester was contenter over de invalbeurten van Lucas Bernadou en Ahmed El Messaoudi en de rol die Lorenzo Burnet nog vervulde in het extra half uur na de reguliere speeltijd. "Lucas en Ahmed zorgen voor veel dynamiek en veel minder balverlies, alleen zijn ze nog niet zover om meer te spelen dan drie kwartier. Lorenzo zit op een half uur, maar liet zien en vooral horen dat hij echt een toevoeging is."

Parzyszek in stelling brengen

Piotr Parzyszek vond voor de derde keer op rij in de voorbereiding het net, al was zijn treffer (de 2-3) niet voldoende voor een positief resultaat. "Maar het is erg prettig om zo'n spits te hebben", aldus Grim. "Hij is vaak op de goede plek en dodelijk in de zestien, alleen moeten we hem daar wel vaker in stelling brengen dan we vandaag deden." Dat kwam mede omdat zowel Patrick Brouwer en Chardi Landu een lastige middag hadden en daardoor ook lieten zien dat er zeker voorin op de flanken nog wel versterking mag (moet) komen, ook al heeft Emmen met Rui Mendes natuurlijk al een prima buitenspeler in de selectie.

'Eerst zijn de grote clubs aan de beurt, dan wij'