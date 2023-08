WK-zilver na 'rotvoorbereiding' geeft Van der Duin vertrouwen: 'Hoop nog te groeien dit toernooi'

Stranden in zicht van de haven

Haar derde zilveren scratch-medaille getuigt dat haar vormpeil ondanks de coronaklap het juiste niveau aantikt om mee te doen voor de prijzen. In de pelotonswedstrijd van gisteravond leek ze aanvankelijk in de achtergrond verzeild te raken, maar kwam nog sterk opzetten en beet zich vast in het wiel van de latere winnares Jennifer Valente. Van der Duin deed zelfs nog een poging de Amerikaanse in de slotmeters voorbij te snellen.