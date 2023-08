Keziah Veendorp heeft gedroomde avontuurlijke transfer te pakken

VOETBAL - Hij zat bijna op het vliegtuig naar Bali en hoopte vervolgens tevergeefs op een kans in de Amerikaanse MLS, maar Keziah Veendorp heeft zijn gedroomde avontuurlijke transfer te pakken. De 26-jarige middenvelder vervolgt zijn loopbaan in India, bij Bengaluru FC.

Twee promoties

Veendorp, die vrijwel de gehele jeugdopleiding van FC Groningen doorliep, behoorde het afgelopen seizoen min of meer tot de inboedel van FC Emmen, de club waarmee hij twee keer promoveerde naar de eredivisie. Onder Dick Lukkien speelde Veendorp meer dan 150 officiële wedstrijden in het rood en wit.

Blessure

Het afgelopen seizoen leek Veendorp de enige speler in de selectie te worden die in alle wedstrijden meespeelde, totdat hij in de voorlaatste wedstrijd van het seizoen (tegen Feyenoord) geblesseerd raakte aan zijn knie. Daardoor miste de Groninger de play-offs, waarin Emmen in de finale het hoofd moest buigen voor Almere City FC en degradeerde.