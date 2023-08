Nyck de Vries geeft demonstraties tijdens Jack's Racing Day

Voormalig Formule 1-coureur Nyck de Vries geeft volgend weekend demonstraties tijdens Jack's Racing Day in Assen. Dat doet hij in een Formule 2-bolide.

Nyck de Vries werd dit seizoen na 10 wedstrijden in de Formule 1 vervangen. Hij reed voor AlphaTauri, maar wist geen enkele keer in de top tien te eindigen en dus nog geen wk-punt te bemachtigen. Sinds de Grand Prix van Hongarije, half juli, is Daniel Ricciardo zijn vervanger. Vorig jaar mocht De Vries een keer invallen voor Williams Racing, waarbij hij meteen als negende eindigde.

In andere raceklassen had De Vries meer succes. In de Formule E, met elektronische bolides, werd hij wereldkampioen en datzelfde heeft hij ook gedaan in de Formule 2.

"Het is prachtig om te zien dat onze sport zo leeft in Nederland. Ik kijk ernaar uit om iedereen in Assen te zien", zegt Nyck de Vries. Jack's Racing Day begint vrijdag 11 augustus en duurt tot en met zondag 13 augustus. De Vries geeft op zaterdag en zondag demonstraties.