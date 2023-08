Van der Werff en Hayma eindigen in middenmoot bij WK junioren

De twee Drenten die meededen aan de wegwedstrijd voor junioren tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen hebben geen medailles gewonnen. Karst Hayma eindigt als 34ste, Thom van der Werff komt als 47ste over de finish.

De 17-jarige Karst Hayma uit Peize en de 18-jarige Thom van der Werff uit Annen, die bij dezelfde ploeg fietsen, finishen allebei op ruime achterstand van de winnaar, Albert Withen Philipsen uit Denemarken. Hayma komt zo'n zes en een halve minuut na de Deen over de finish. Thom van der Werff finisht in een peloton op twaalf en een halve minuut achterstand. Van der Werff was na 25 kilometer betrokken bij een valpartij, waarna hij een tijd moest wachten op de materiaalwagen. Het betekende voor hem einde kansen op een goede uitslag, maar reed desondanks de wedstrijd uit.