Veijer eindigt als negende na fraaie inhaalrace in Moto3

MOTORSPORT - Collin Veijer heeft een fraaie inhaalrace op de Grote Prijs van Groot-Brittannië niet helemaal succesvol kunnen voltooien. De motorcoureur uit Staphorst, uitkomend in de Moto3, startte vanaf de 23e positie maar vocht zich naar een tweede plaats in de race. Twee ronden voor het einde ging hij echter bijna onderuit op het circuit van Silverstone. Uiteindelijk werd Veijer nog negende.

Veijer is in zijn debuutjaar in de lichtste WK-klasse bepaald geen onzichtbare coureur. Hij eindigde als zevende in de TT van Assen en werd zesde in de Grote Prijs van Italië. Ook startte hij als vierde in de Grote Prijs en Duitsland en reed hij daar zelfs een ronde aan de leiding.