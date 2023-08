REO haalt nationale tennistop naar Roden: 'Ze komen niet alleen voor het geld'

De Nederlandse tennis- en padeltop verzamelt zich deze week in Roden voor het Nationaal Ranglijsttoernooi (NRT). Met vier sterren een van de meest prestigieuze tenniswedstrijden die ons land heeft.

Matthijs Goldberg van de organiserende plaatselijke Tennis- en Padelvereniging REO was erbij toen het NRT nog in de kinderschoenen stond. Hij begon met een ster van de Nederlandse tennisbond (KNLTB), zag het verder groeien en staat nu trots op het Roner tennisterrein te vertellen over de huidige status van het NRT. "Niet alleen voor het geld en de punten komen de toppers hiernaartoe, maar óók omdat ze het leuk vinden."

Regen is spelbreker

Met een compagnon struint Goldberg de gravelbanen af. Tot hun spijt liggen ze er verregend bij, waardoor de wedstrijddag later begint dan het geplande tijdstip van 10.00 uur. "We werken met sponsen en hebben meerdere groundsmannen om alles in orde te krijgen. Nu is het meer een zwembad dan tennisbaan, maar gelukkig verdwijnt een groot gedeelte vanzelf, helemaal als de zon erbij komt."

Hoeveel rek is er nog?

Het NRT verwelkomde in het verleden al klinkende namen als Tim van Rijthoven en Tallon Griekspoor die we kennen van hun prestaties op Grand Slams en Nederlandse toernooien als het ABN AMRO Tennistoernooi en Rosmalen.

Met gebroeders Jarno en Sander Jans maken ook lokale bekenden hun opwachting. De dubbelspecialisten hopen zondag voor de titel te spelen. Verder loopt parallel aan het enkel- en dubbelspel een padeltoernooi, dat vorig jaar debuteerde bij REO en een vervolg krijgt. "Het zijn losstaande toernooien. Dat levert een mooie dynamiek op", zegt Goldberg.

Duizenden euro's prijzengeld