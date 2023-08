FC Emmen strikt middenvelder Desley Ubbink (30)

VOETBAL - FC Emmen heeft de aanvallende middenvelder Desley Ubbink vastgelegd. De 30-jarige Brabander heeft een contract getekend tot de zomer volgend jaar, met een optie voor een extra seizoen. Ubbink komt over van het Roemeense UTA Arad.

Ubbink vertrok in 2014 naar het buitenland, daarvoor was hij actief in de jeugdafdelingen van Feyenoord, RBC Roosendaal en RKC Waalwijk. Minuten maken in het eerste lukte bij de Waalwijkers, al gebeurde dat alleen in de KNVB Beker.

Avonturier

Het buitenlandse avontuur begon in de Kazachstaanse Premier Liga, waar Ubbink drie jaar actief was voor twee verschillende clubs. In het seizoen 2016/2017 verhuisde hij naar de Nike Liga, de hoogste voetbaldivisie van Slowakije. In die competitie maakte hij uitkomend voor AS Trencin tien goals en gaf 20 keer een assist.

Een overstap naar de eerste divisie in Polen volgde, waarna Ubbink bij het Roemeense UTA Arad de meest recente twee seizoenen van zijn loopbaan doorliep.

Grim ziet belangrijke rol

Hoofdtrainer en technisch directeur Fred Grim ziet in Ubbink een creatieveling met een bak ervaring. "Hij kan iets extra's brengen in de ploeg en zorgen voor de aanvoer richting onze voorwaartsen. Daarin zie ik voor hem dit seizoen een belangrijke rol."