BMX'er Lieke van der Aa (14) uit Emmen crasht in WK finale

BMX - Lieke van de Aa (14) uit Emmen is bij het wereldkampioenschap BMX in Glasgow in de laatste bocht van de finale ten val gekomen. Ze streed op dat moment met de Francaise Léonie Burgel om het brons. Of ze iets aan haar valpartij heeft overgehouden is nog niet bekend.

Van der Aa moest vorige maand het NK en het EK nog aan zich voorbij laten gaan vanwege een polsbreuk.

Kwalificaties

Het Drentse talent won vandaag wel alle drie haar kwalificatiewedstrijden, waarbij ze in de eerste heat meteen de regerend wereldkampioene in haar leeftijdscategorie: Guadalupe Palacios Palomeque uit Colombia achter zich hield.

Ook won ze haar heat in de kwartfinale en in de halve finale hoefde ze alleen het hoofd maar te buigen voor Leonie Burgel uit Frankrijk.

Finale

In de finale was Van der Aa nog als enige Nederlandse over. Ze moest het opnemen tegen drie vrouwen uit Colombia, twee uit Frankrijk, een Amerikaanse en een Australische. Na de start kwam ze als vijfde in de eerste bocht. Ze wist nog op te schuiven naar plek vier waarna het dus in de laatste bocht misging voor Van der Aa.

Polsbreuk

In juni kwam ze tijdens de topcompetitie-wedstrijd in Geldermalsen ook hard ten val. Toen brak ze een bot in haar linkerpols. Vorig seizoen werd Van der Aa al Nederlands en Europees kampioene bij de 13-jarigen en won ze zilver op het WK. In de klasse van de veertienjarigen gingen vandaag 57 meiden van start.

Iris Smit