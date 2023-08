Walid Khan vanwege zware bedreigingen niet aan de start in Assen en Hockenheim

MOTORSPORT - Walid Khan (23), opgegroeid in Coevorden, is onderdeel van een internationale mediarel geworden. Hem wordt verweten dat hij afgelopen weekend, tijdens de tweede race van het IDM Supersport 300 kampioenschap in Oostenrijk, de Tsjech Petr Svoboda tijdens het rijden naar z'n rem heeft gegrepen.

Tot overmaat van ramp raakten de twee elkaar een ronde later nog eens, waarbij de Tsjech ten val kwam. Dat meldt racesport.nl. Zijn team, RT Motorsports by SKM, heeft laten weten zich terug te trekken uit het kampioenschap. Vanwege de vele bedreigingen heeft Team Freudenberg KTM van Khan besloten om hem de komende wedstrijden in Assen en Hockenheim niet te laten starten.

Woest

De Tsjech was na afloop van de race woest en verweet Khan vergelijkbaar gedrag als Romano Fenati in 2018. De Italiaan kneep destijds met een snelheid van 160 kilometer per uur naar de voorrem van een concurrent naast hem.

"Het was een enge situatie die niet zou mogen bestaan in onze sport. Een KTM-rijder probeerde zijn hand op mijn voorrem te zetten terwijl we allemaal dicht bij elkaar reden in een groep. Wat had er in deze situatie kunnen gebeuren? Ik had een beschermengel op mijn schouders, maar zoiets moet bestraft worden. Misschien moet de IDM Race Director nog eens nadenken voordat er weer zulke gevaarlijke situaties ontstaan", reageert Svoboda.

Ook meldt het team dat het zich officieel terugtrekt uit het kampioenschap.

'Ik wilde contact vermijden'

Khan heeft een hele andere lezing. "Petr kwam op me af en omdat we vrij dicht bij de pitmuur reden, was ik bang dat onze sturen elkaar zouden raken. Daarom haalde ik mijn hand van het stuur om Petr op afstand te houden. Ik wilde zijn stuur, rem of iets anders niet vastpakken, maar wilde contact vermijden dat ons allebei in gevaar zou brengen."

Direct na de race heeft de IDM-wedstrijdleiding het voorval bekeken. Zij kwamen tot de conclusie dat het om een race-incident gaat waar geen verdere sancties op zullen volgen. Deze uitspraak heeft geleid tot woedende reacties van de kant van Svobada en zijn RT Motorsports by SKM-team. Het voorval was maandag in Tsjechië zelfs landelijk nieuws en te zien in het journaal op de landelijk televisie.

Carrière Khan