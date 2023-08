Oud-FC Emmen-spits Wout Weghorst vervolgt carrière bij Hoffenheim

VOETBAL - Wout Weghorst keert terug naar Duitsland. De oud-speler van FC Emmen wordt door zijn club Burnley voor een jaar verhuurd aan TSG Hoffenheim, dat afgelopen seizoen op de twaalfde plaats in de Bundesliga eindigde.

Burnley, waar Weghorst nog tot medio 2025 onder contract staat, verhuurde de 31-jarige Oranje-international afgelopen seizoen eerst aan de Turkse club Besiktas en in het tweede deel van het seizoen speelde Weghorst op huurbasis voor Manchester United. Hij won met de ploeg van trainer Erik ten Hag de League Cup en schoot in dienst van The Red Devils tweemaal raak.

Vertrouwen terugwinnen

Weghorst speelde eerder jaren in de Bundesliga voor VfL Wolfsburg, waarvoor hij 59 competitietreffers maakte. In Nederland speelde de spits uit het Overijsselse Borne naast FC Emmen bij Heracles Almelo en AZ. In het shirt van Oranje maakte hij vijf doelpunten, waarvan de twee in de kwartfinale tegen Argentinië op het WK vorig jaar het meest tot de verbeelding spreken.

"Ik had een paar opties", aldus Weghorst. "De bestuurders van Hoffenheim hebben zich enorm ingezet voor mijn komst en veel waardering getoond. Dat maakte indruk op me. Ik hoop dat vertrouwen terug te kunnen betalen op het veld." Directeur Alexander Rosen van de Bundesliga-club spreekt over een 'bijzondere dag'.