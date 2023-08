Quinten Zantinge en Gijs Even strijden bij EK in Rotterdam voor Paralympisch ticket

ROLSTOELBASKETBAL - In Ahoy Rotterdam strijden Gijs Even (28) uit Steenwijksmoer en Quinten Zantinge (23) uit Havelte vanaf vrijdag met de Orange Lions om de Europese titel. De inzet van dit EK is een ticket voor de Paralympics van Parijs van volgend jaar. En als Europese titelhouder zijn de verwachtingen in het Nederlandse kamp hooggespannen.

"We gaan natuurlijk voor goud", trapt Even af. "Maar ook zilver is genoeg om ons rechtstreeks te plaatsen voor de Paralympics van Parijs. Als we dat niet halen, zal ik wel even balen. Maar de nummers drie, vier en vijf én Frankrijk kunnen volgend voorjaar nóg een kwalificatietoernooi spelen voor Parijs. Dus dat is ook nog een uitweg."

Beide mannen maken sinds 2015 deel uit van het nationale rolstoelbasketbalteam. In 2016 debuteerden ze op de Paralympics in Rio de Janeiro. Oranje wist zich vervolgens niet te plaatsen voor de Spelen van Tokyo en dus zijn ze nu extra gebrand op revanche.

Poule

In Rotterdam zijn de komende dagen twaalf landen actief bij het EK rolstoelbasketbal. Nederland zit in een poule met Letland, Spanje, Zwitserland, Duitsland en Polen. De top vier gaat door naar de kruisfinales.

"De wedstrijden tegen Spanje en Duitsland zullen het lastigste worden voor ons", reageert Zantinge. "Daarnaast is Engeland de grote favoriet hier. Zij zitten in de andere poule en werden op het laatste WK - afgelopen zomer in Dubai - tweede. Wij eindigden daar op de vierde plaats. Maar al met al zijn hier zeker vijf landen die meedoen om de eerste twee plaatsen."

EK in eigen land

Dat de mannen hun Europese titel van 2021 in eigen land mogen verdedigen, maakt het wel extra speciaal. "Ik weet nog dat in 2018 het WK in Hamburg was", vertelt Even. "Toen zaten er al heel veel familieleden en vrienden op de tribune omdat het zo dichtbij was. Nu weet ik ook dat er veel bekenden zullen komen. Dat betekent zoveel meer tijdens een wedstrijd."

En dat is voor Zantinge niet anders. "Mensen die zeggen: ik kom een keertje kijken, hebben nu geen excuus meer."

Duitse competitie

Beide mannen spelen als full-prof competitie in Duitsland. Zantinge eindigde afgelopen seizoen met zijn club RSV Lahn-Dill uit Wetzlar op de tweede plaats. De Rhine River Rhino's van Even werden vierde. Half mei was de competitie in Duitsland klaar. Sinds die tijd zijn ze al in voorbereiding op het EK.

Voorbereiding

"Van mij mag het nu ook wel beginnen hoor", zegt Zantinge. "Ik vind m'n teamgenoten heel aardig maar we zijn samen al in Canada, Dubai en Duitsland geweest. Het is ook wel een keer goed."

Ook Even vond het in eerste instantie een 'lange zomer'. Maar nu het EK voor de deur staat, staat hij weer op scherp. "We gaan knallen. Als Europees kampioen zijn we aan onze stand verplicht om in ieder geval de groepsfase door te komen en daarna telt iedere wedstrijd."

European Para Championships

Voor het eerst maakt het EK rolstoelbasketbal deel uit van de zogenaamde European Para Championships. Een multi-sport evenement met tien para-sporten. In Rotterdam zijn tot en met 20 augustus 1.500 atleten uit 45 verschillende landen actief. Een nieuw concept waar beide mannen heel enthousiast over zijn.

"Dat is juist heel goed", zegt Zantinge. "Mensen kunnen een dagticket kopen en kennismaken met verschillende para-sporten." Even vult aan: "Heel Rotterdam staat in het teken van de European Para Championships. Het is allemaal op een grotere schaal dan anders. Je ziet billboards op bushokjes en bij hotels. Ook zijn er spotjes op de radio. Dat is nooit eerder gebeurd. En zo komt er veel meer aandacht voor de para-sporten en dat is alleen maar goed", besluit Even.

Letland eerste tegenstander