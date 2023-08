Roland Kreeft grijpt net naast Europese titel jeugddammen

DAMMEN - Op het EK Jeugddammen in Tallinn heeft Roland Kreeft net naast de Europese titel gegrepen bij de junioren. De 17-jarige debutant uit Hoogeveen wist onderweg een voormalig wereldkampioen te verslaan, maar dat was niet voldoende voor de titel.

Desondanks kijkt Kreeft tevreden terug. "Ik ben erg tevreden over mijn toernooiverloop. Mijn doel was een podiumplek en dat is gelukt. Voor het toernooi wist ik dat ik kansen zou hebben om hoog te eindigen, maar het is altijd de vraag hoe het toernooi gaat lopen. Het deelnemersveld was sterk bezet. Meerdere spelers hebben namelijk in hun damcarrière internationale prijzen gewonnen."