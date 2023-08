Jeff Hardeveld is terug en ambitieus: 'We moeten voor de top 3 gaan'

VOETBAL - De meeste fans van FC Emmen zullen zich de beelden van een huilende Jeff Hardeveld, in de armen van zijn toenmalige vriendin Shona Shukrula, nog wel kunnen herinneren. Vandaag exact elf maanden geleden scheurde de 28-jarige verdediger de kruisband in zijn linkerknie in de slotfase van het duel bij Excelsior.