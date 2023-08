FC Emmen-trainer Fred Grim kijkt uit naar eerste competitiewedstrijd: 'Enorm veel zin in'

VOETBAL - Na bijna zes weken voorbereiding start voor FC Emmen vanavond het nieuwe seizoen met de uitwedstrijd tegen Cambuur. De formatie uit Leeuwarden degradeerde vorig seizoen net als de Drentse club uit de eredivisie.

Voor de nieuwe trainer van FC Emmen, Fred Grim, wordt het niet alleen zijn rentree als hoofdtrainer in het betaalde voetbal sinds zijn ontslag bij Willem II in maart vorig jaar, maar ook een weerzien met de club waar hij jarenlang keeper was. Eind jaren '80 en begin jaren '90 stond de Amsterdammer liefst 272 keer onder de lat bij de Friese club.

Energie uitstralen

"Ik heb er enorm veel zin in en ik hoop dat ik die energie ook op het veld uitstraal met die gasten. We zijn er nog niet en dat is ook logisch, maar we werken wel keihard. Dat geldt ook voor de jongens die van blessures terugkomen. Lorenzo Burnet, Ahmed El Messaoudi en Lucas Bernadou. Zij zijn nog niet in staat om een hele wedstrijd te spelen, maar kunnen wel een rol spelen tegen Cambuur." Rui Mendes is nog niet zover. Naar verluidt zal hij nog zo'n twee maanden buitenspel staan.

Grim heeft Cambuur de afgelopen weken goed kunnen bestuderen. "We hebben beelden van ze en ik heb ook wel mannetjes naar hun wedstrijden gestuurd. Cambuur is een voetballende ploeg, die graag via het middenveld probeert om tot een aanval te komen. Maar als het voetballend niet lukt, dan schromen ze ook niet om de lange bal te spelen op Roberts Uldrikis."

Nog niet compleet