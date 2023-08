Jari Vlak: 'Ik vind het een eer om captain van FC Emmen te zijn'

VOETBAL - De nieuwe captain van FC Emmen is Jari Vlak. De 24-jarige Volendammer, die sinds januari 2021 bij de Drentse club speelt, is daarmee de opvolger van Jeroen Veldmate. "Ik vind het een eer om aanvoerder van FC Emmen te zijn en ik ben blij dat de trainer mij die verantwoordelijkheid geeft."

De nieuwe captain hoopt dat de Drentse club, na de degradatie, dit seizoen kan meespelen om de prijzen (en dus promotie). "Ik denk dat we best een aardige groep hebben, met helaas nog een aantal geblesseerden. Maar als die helemaal terug zijn wordt het alleen maar beter."

'Cambuur is te vergelijken met ons'

De situatie van Cambuur, de eerste tegenstander (vanavond om 20.00 uur) dit seizoen, is wel een beetje te vergelijken met die van Emmen, vind Vlak. "Ze zijn ook gedegradeerd en hebben net als wij best een aardige groep weten te behouden. Daarnaast is ook daar niet heel veel geld en roepen ze niet dat ze dit seizoen beslist moeten promoveren."

'Fred zit er qua discipline wat strakker op dan Dick'

Na jarenlang Dick Lukkien staat er in Emmen inmiddels alweer zes weken met Fred Grim een nieuw gezicht voor de groep. Het grootste verschil tussen de Amsterdammer en zijn voorganger uit Veendam is volgens Vlak vooral de manier van trainen. "Daarnaast zit Fred er qua discipline wat strakker op dan dat Dick deed. Het voetbalidee is wel vergelijkbaar. Onder Dick wilden we hoog druk zetten en dominant zijn en dat is nog steeds het geval.