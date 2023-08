Luister hier live naar Cambuur - FC Emmen

Voor de nieuwe trainer van FC Emmen, Fred Grim, wordt het niet alleen zijn rentree als hoofdtrainer in het betaalde voetbal sinds zijn ontslag bij Willem II in maart vorig jaar, maar ook een weerzien met de club waar hij jarenlang keeper was. Eind jaren '80 en begin jaren '90 stond de Amsterdammer liefst 272 keer onder de lat bij de Friese club.