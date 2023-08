FC Emmen laat stiekeme zege glippen in Leeuwarden

FC Emmen brengt zichzelf in problemen

Waar iedereen na rust een storm van Cambuur verwachtte, kwam er slechts een licht briesje. Emmen bleef aanvankelijk moeiteloos op de been, maar bracht zichzelf in het laatste half uur volledig in de problemen. Het begon allemaal met een te korte terugspeelbal van aanvoerder Jari Vlak op doelman Jan Hoekstra, die vervolgens een wat onnodige overtreding beging op Michael Breij. Robert Uldrikis schoot de toegekende strafschop echter huizenhoog over.