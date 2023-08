Jan Hoekstra na fout: 'Het hoort erbij, maar het mag mij niet gebeuren'

'Van alle voorzetten pakte ik er 99%, maar die ene niet'

De doelman, die voor het eerst sinds twee seizoenen weer eens een competitiewedstrijd speelde, zag daardoor een prima optreden in duigen vallen. "Ik was blij dat ik eindelijk weer eens een serieus duel kon spelen en het ging ook lekker. Van alle voorzetten pakte ik 99%, maar die ene niet."

"Dat het uiteindelijk 2-2 wordt maakt het extra zuur. En dat is ook het algehele gevoel nu in de kleedkamer. Als je bij Cambuur een punt pakt is dat oké, maar niet als je met 0-2 voor staat na een uur spelen."